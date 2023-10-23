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        Kocaeli'de "ÖNEM" projesiyle 1 milyon dezavantajlı öğrenciye ulaşıldı

        Kocaeli Valiliğince 2020-2021 eğitim öğretim yılında başlatılan "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" projesi kapsamında düzenlenen faaliyetlere 1 milyon öğrenci katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:24
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        Kocaeli'de "ÖNEM" projesiyle 1 milyon dezavantajlı öğrenciye ulaşıldı
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        Kocaeli Valiliğince 2020-2021 eğitim öğretim yılında başlatılan "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" projesi kapsamında düzenlenen faaliyetlere 1 milyon öğrenci katıldı.

        Vali Seddar Yavuz, Valilik Akçakoca Salonu'ndaki "ÖNEM Projesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 4. Dönem İlçe Yürütme Kurulları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2009'da İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı olduğu dönemde bu projeyi hayata geçirdiğini anlattı.

        O yıldan bu yana akademisyen ve eğitimcilerin desteğiyle projenin geliştirildiğini aktaran Yavuz, dezavantajları tespit edilen çocuklara ya da gençlere yönelik hangi faaliyetlerin yürütülmesi gerektiğine uzman ekiplerle karar verildiğini söyledi.

        Yavuz, içinde değerler barındıran projeler ürettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Her bir evladımızın elinden sımsıkı tutalım. Kaybedecek hiçbir evladımız yok. Ulaşamadığımız her bir evladımız bizim için kayıptır. Öyleyse sorumluluğumuzu yerine getirelim. Nasıl çocuğumuzun elinden sımsıkı tutuyorsak bu milletin evlatlarının elini de sımsıkı tutalım. Bağımlılıktan şikayet etmeyelim, bağımlılığı önleyelim. Suçtan şikayet etmeyelim, kimse anasından suçlu doğmuyor. Gençlerin suça sürüklenmemesi için gayret gösterelim. Kimse anasından bağımlı doğmuyor. Bağımlı olmadan çocuklarımızın elini sımsıkı tutalım."

        Projeye dahil olan çocukların davranış kalıplarında olumlu yönde değişiklikler yaşandığını ve akademik başarılarının arttığını aktaran Yavuz, sevgi ve şefkati dezavantajlı çocuk ya da gençlere vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Yavuz, dijital dünyada çocukların dünden daha büyük tehdide maruz kaldığına dikkati çekerek, dijital bağımlılıkla mücadelenin de bu projenin ana eksenlerinden biri olması gerektiğini dile getirdi.

        Siber güvenlik konusunun önemini vurgulayan Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Önümüzdeki süreci çok daha kıymetli değerlendireceğiz. Daha fazla çalışıp, daha fazla gayret göstereceğiz. 1 milyon çocuğa ulaştık. Bu kadar çocuğa ulaşmak kolay değil. Bunlar sizin sayesinde oldu. Bütün öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün öğretmenlerimiz il müdürlerimizle eşit statüdedir. Onlar bu milletin irfan ordusudur. Milleti aydınlatan, yol gösteren ve yön veren insanlarıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılını, 'Türkiye Yüzyılı'nı kutladığımız bu dönemde elbette devletimizin ve milletimizin bütün kazanımları sizin sayenizdedir."

        Konuşmanın ardından Yavuz, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

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