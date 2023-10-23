Çayırova'ya 4,5 yılda 3,5 milyar liralık yatırım yapıldı Kocaeli'nin Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hizmete başladıkları 4,5 yıllık sürede ilçeye 3,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kocaeli'nin Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hizmete başladıkları 4,5 yıllık sürede ilçeye 3,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "Dolu Dolu 4,5 Yıl" toplantısında STK'lar, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Çiftçi, 4,5 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı.

Çiftçi, bitmek bilemeyen enerjiyle çalıştıklarını dile getirerek, ilçeye 3,5 milyar liralık hizmet ve yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Çayırova'ya 171 eser kazandırdıklarını belirten Çiftçi, "Hayaller kurarak başlattığımız hizmet serüvenimizi, gururla anlatacağımız, başarılarla dolu hikayeyle sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızın taleplerini, şehrimizin ihtiyacı olan projeleri inşa ettik. Şehrimizin kronik sorunlarına çözüm olacak ve kentimiz için olmazsa olmaz eserleri ilçemize kazandırdık." ifadesini kullandı.

Çiftçi, hizmet dönemlerinde ilçeye ciddi yatırımlar yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Dağ gibi sevgimiz, bitmek bilemeyen enerjimizle şehrimizi imar, inşa ve ihya eden eser ve hizmetlere imza attık. 4,5 yılda Çayırova'ya yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırım kazandırdık. Her işin bir sırrı vardır, bizim de sırrımız Çayırova sevdamız ve sevgimiz. Sloganımızda da yazdığı gibi 'İşin Sırrı Çayırova'yı Sevince"

Toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Veysal Tipioğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, siyasi partilerin ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri de katıldı.