GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden A.K. (41) yönetimindeki 06 BYY 167 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle İzmit Doğu Kavşağı mevkisinde devrildi.

Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü A.K. ile arkasındaki S.K. (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan A.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı S.K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.