Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Giriş: 23.10.2023 - 18:59 Güncelleme: 23.10.2023 - 19:02
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ile F.A. operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.