Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 18:59 Güncelleme: 23.10.2023 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ile F.A. operasyonla yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü TBMM'de
        İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü TBMM'de
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        50+1'de merak edilen her şey
        50+1'de merak edilen her şey
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Çayırova'ya 4,5 yılda 3,5 milyar liralık yatırım yapıldı
        Çayırova'ya 4,5 yılda 3,5 milyar liralık yatırım yapıldı
        Kocaeli'de "ÖNEM" projesiyle 1 milyon dezavantajlı öğrenciye ulaşıldı
        Kocaeli'de "ÖNEM" projesiyle 1 milyon dezavantajlı öğrenciye ulaşıldı
        TEM´de devrilen motosikletin sürücüsünün kolu koptu (2)
        TEM´de devrilen motosikletin sürücüsünün kolu koptu (2)
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kiş...
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kiş...
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kocaelispor, eski futbolcularıyla bir araya geldi
        Kocaelispor, eski futbolcularıyla bir araya geldi