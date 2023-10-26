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        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Asırlık çınar Şükriye nine, Cumhuriyet'in 100. yılına şahitlik ediyor

        DOSYA HABER - ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Şükriye Yılandiloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılına şahitlik etmekten mutluluk duyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:08
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        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Asırlık çınar Şükriye nine, Cumhuriyet'in 100. yılına şahitlik ediyor
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        DOSYA HABER - ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Şükriye Yılandiloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılına şahitlik etmekten mutluluk duyuyor.

        Anadolu Ajansının

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