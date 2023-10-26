CUMHURİYET'İN 100. YILI - Asırlık çınar Şükriye nine, Cumhuriyet'in 100. yılına şahitlik ediyor
DOSYA HABER - ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Şükriye Yılandiloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılına şahitlik etmekten mutluluk duyuyor.
Giriş: 26.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:08
DOSYA HABER - ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Şükriye Yılandiloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılına şahitlik etmekten mutluluk duyuyor.
Anadolu Ajansının