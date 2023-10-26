Kocaeli'den kısa kısa Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkanı Hamza Şayir ve protokol üyeleri, hayırseverlerle bir araya geldi.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkanı Hamza Şayir ve protokol üyeleri, hayırseverlerle bir araya geldi.

Demirciler Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen "Hayırseverlerle Vefa Buluşması"nda konuşan Kubilay, birçok alanda hayırseverlerin katkılarını gördüklerini kaydetti.

Öncelikli meselelerinin eğitim olduğunu belirten Kubilay, "Gençlerimizi, çocuklarımızı daha iyi yetiştirmekten, onları vatanımıza, milletimize, ülkemize, devletimize faydalı bireyler olarak yetiştirmekten daha öncelikli konumuz yok. Her nefes alışverişimizde çocuklarımızın gençlerimizin sorumluluğunu omzumuzda hissediyoruz. Sağlıkta, eğitimde, sporda ve sosyal yardım alanlarında da sizlerin katkılarını hep hissettik ve hissetmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kubilay, ilçede bir özel eğitim uygulama okuluna ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, hayırseverlerin katkısıyla bu okulu yapmayı planladıklarını bildirdi.

Buluşmanın Cumhuriyet'in 100. yılına rastladığını aktaran Kubilay, herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlayıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle andı.

Belediye Başkanı Şayir de belediye olarak sanayicilerin eğitim, spor ve sosyal yardım çalışmalarına katkılar yaptığını belirterek, "Onların oluşturduğu sinerjiyle halka hizmetlerimizi sunmaya gayret ediyoruz. Oluşturulan katma değeri çok kıymetli buluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince iş insanlarına plaket verildi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soykan, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Türker, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile hayırseverler, sanayiciler ve iş insanları katıldı.

- Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan KYK yurduna ziyaret

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversite öğrencileriyle kahvaltıda buluşup taleplerini dinleyen Canbaba, yurt müdürü Sürmeli Gökçe'den bilgi aldı.

Üniversitelerin Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Canbaba, Türkiye'nin daha ileri seviyelere ulaşması için öğrencilerin daha fazla çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Ziyarete, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alihan Ak, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bamyacı, KOÜ Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Yakut ve öğrenciler katıldı.