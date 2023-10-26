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        Gebze'de "İşte İş'in İstihdam Fuarı" düzenlenecek

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2-4 Kasım tarihlerinde "İşte İş'in İstihdam Fuarı" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:43
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        Gebze'de "İşte İş'in İstihdam Fuarı" düzenlenecek
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2-4 Kasım tarihlerinde "İşte İş'in İstihdam Fuarı" düzenlenecek.

        Gebze Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve İŞKUR paydaşlıklarında, İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği (İKDAY) organizasyonuyla, 2-4 Kasım tarihlerinde GTÜ Kongre Merkezi'nde "İşte İş’in İstihdam Fuarı" gerçekleştirilecek.

        İşverenler ve iş arayanların buluşturulacağı fuarda, bilgilendirme eğitimleri, kariyer eğitimleri ve iş arama teknikleriyle ilgili eğitimler de düzenlenecek.

        100'e yakın firmanın katılım sağlayacağı fuarda stant açmak isteyen üye firmalar, Gebze Ticaret Odası'nın web sitesinde yer alan link üzerinden 30 Ekim'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, iş arayanlar için büyük fırsat olan fuarın önemini vurgulayarak, "Fuar ile iş arayan vatandaşlarımızı sanayi ve ticaret erbaplarımızla buluşturacağımız fuara, bölgemizde yaşayan herkesi davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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