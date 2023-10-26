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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de su kanalına terk edilmiş bebek bulundu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, su kanalına bırakılmış bebek bulundu, olayla ilgisi olduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:30
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, su kanalına bırakılmış bebek bulundu, olayla ilgisi olduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı.

        Malta Mahallesi Malta Caddesi'ndeki su kanalından ağlama sesi duyan vatandaşlar, yaptıkları kontrolde terk edilmiş kız bebeği buldu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürdü.

        Hastanede kontrolleri yapılan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilen bebeğin anne veya babasının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu iddia edilen bir kadını gözaltına aldı.

        Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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