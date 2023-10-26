Kocaeli'de tüp parlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tüp parlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tüp parlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde bir dükkanda Doğukan Y. (26), mısır tezgahını yakmak istediği sırada tüpün parlaması sonucu yangın çıktı.
Doğukan Y, kol ve bacaklarından yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.