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        Kocaeli'de tüp parlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tüp parlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 19:25 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:25
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        Kocaeli'de tüp parlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tüp parlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde bir dükkanda Doğukan Y. (26), mısır tezgahını yakmak istediği sırada tüpün parlaması sonucu yangın çıktı.

        Doğukan Y, kol ve bacaklarından yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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