Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        CHP Genel Başkan adayı Özel, Kocaeli'de konuştu:

        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Vefa gösteriyoruz, kötü söz kullanmıyoruz. Eleştirilerimizi asla ve asla bir kavga sınırına çekmiyoruz ama artık bu partinin kaybetmeye ve muhalefete tahammülü yoktur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 19:35 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan adayı Özel, Kocaeli'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Vefa gösteriyoruz, kötü söz kullanmıyoruz. Eleştirilerimizi asla ve asla bir kavga sınırına çekmiyoruz ama artık bu partinin kaybetmeye ve muhalefete tahammülü yoktur." dedi.

        CHP Kocaeli İl Başkanlığı binası önünde partililere hitap eden Özel, sokaktan, eylemden korkmadan dayanışma içerisinde seslerini yükselteceklerini söyledi.

        Özel, CHP'yi olması gerektiği yer olan halkın yanına taşıyacaklarını belirterek, "Her zamankinden çok emekçilerin, çiftçilerin, işçilerin, yoksulların, kadınların ve gençlerin yanında duracak diri, inanmış ve genç bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

        Değişim çağrısının, CHP'yi "halkın umudu" yapmak için olduğuna işaret eden Özel, "Vefa gösteriyoruz, kötü söz kullanmıyoruz. Eleştirilerimizi asla ve asla bir kavga sınırına çekmiyoruz ama artık bu partinin kaybetmeye tahammülü ve muhalefete tahammülü yoktur. Kocaeli'yi yıllar önce sosyal belediyecilikle tanıştıran CHP'nin artık Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ve diğer belediyeleri almasına, Türkiye'de de CHP iktidarına ihtiyaç vardır." diye konuştu.

        Bir danışmanın Atatürk'e ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiğini öğrendiklerini aktaran Özel, "Onu tavsiye eden, sonradan da genel başkanımıza kılıç getirip 'Değişimcilere kılıçları çekelim.' diye partinin evlatları bizi, kılıçtan geçirmeyi söyleyen, sağdan gelen bir başka danışmana oda vermişler. Cumartesi siz yetkiyi verince pazartesi o katı boşaltıyorum." dedi.

        Özel, terleyen, kadrolarından güç alan, kadrolarına güç veren bir genel başkan ve parti meclisinde yeni kadrolar vadettiğini sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de tüp parlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de tüp parlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Su kanalında 1 haftalık bebek bulundu (3)
        Su kanalında 1 haftalık bebek bulundu (3)
        Su kanalında 1 haftalık bebek bulundu (2)
        Su kanalında 1 haftalık bebek bulundu (2)
        Gebze'de "İşte İş'in İstihdam Fuarı" düzenlenecek
        Gebze'de "İşte İş'in İstihdam Fuarı" düzenlenecek
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Kocaeli'de su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Kocaeli'de su kanalına terk edilmiş bebek bulundu