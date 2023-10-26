CHP Genel Başkan adayı Özel, Kocaeli'de konuştu: CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Vefa gösteriyoruz, kötü söz kullanmıyoruz. Eleştirilerimizi asla ve asla bir kavga sınırına çekmiyoruz ama artık bu partinin kaybetmeye ve muhalefete tahammülü yoktur." dedi.

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Vefa gösteriyoruz, kötü söz kullanmıyoruz. Eleştirilerimizi asla ve asla bir kavga sınırına çekmiyoruz ama artık bu partinin kaybetmeye ve muhalefete tahammülü yoktur." dedi.

CHP Kocaeli İl Başkanlığı binası önünde partililere hitap eden Özel, sokaktan, eylemden korkmadan dayanışma içerisinde seslerini yükselteceklerini söyledi.

Özel, CHP'yi olması gerektiği yer olan halkın yanına taşıyacaklarını belirterek, "Her zamankinden çok emekçilerin, çiftçilerin, işçilerin, yoksulların, kadınların ve gençlerin yanında duracak diri, inanmış ve genç bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Değişim çağrısının, CHP'yi "halkın umudu" yapmak için olduğuna işaret eden Özel, "Vefa gösteriyoruz, kötü söz kullanmıyoruz. Eleştirilerimizi asla ve asla bir kavga sınırına çekmiyoruz ama artık bu partinin kaybetmeye tahammülü ve muhalefete tahammülü yoktur. Kocaeli'yi yıllar önce sosyal belediyecilikle tanıştıran CHP'nin artık Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ve diğer belediyeleri almasına, Türkiye'de de CHP iktidarına ihtiyaç vardır." diye konuştu.

Bir danışmanın Atatürk'e ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiğini öğrendiklerini aktaran Özel, "Onu tavsiye eden, sonradan da genel başkanımıza kılıç getirip 'Değişimcilere kılıçları çekelim.' diye partinin evlatları bizi, kılıçtan geçirmeyi söyleyen, sağdan gelen bir başka danışmana oda vermişler. Cumartesi siz yetkiyi verince pazartesi o katı boşaltıyorum." dedi.

Özel, terleyen, kadrolarından güç alan, kadrolarına güç veren bir genel başkan ve parti meclisinde yeni kadrolar vadettiğini sözlerine ekledi.