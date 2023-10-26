Darıca Kaymakamlığı ve MÜSİAD arasında işbirliği protokolü imzalandı Darıca Kaymakamlığı, ilçede istihdamı arttırmak amacıyla MÜSİAD Gebze Şubesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Darıca Kaymakamlığı, ilçede istihdamı arttırmak amacıyla MÜSİAD Gebze Şubesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Abdülkadir Anık arasında işbirliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Protokolün amacının, ilçedeki işsizliği azaltmak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaymakamlığımıza ulaşan çok sayıda iş talebi üzerine başlatılan protokol kapsamında, özellikle dezavantajlı kesimin iş sahibi yapılması hedeflenmektedir. Toplanan başvurular MÜSİAD'a bağlı 1213 firmanın uygun pozisyonuna yerleştirecek. Projede ayrıca özellikle firmaların işçi bulmakta sıkıntı yaşadıkları pozisyonlarla ilgili de iş edindirme kursları düzenlenmesi planlanmaktadır.”

Açıklamada, iş bulmada sıkıntı yaşayan vatandaşların Darıca Kaymakamlığı'na müracaat etmeleri istendi.