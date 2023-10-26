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        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Öymen, Kocaeli'de konuştu:

        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan parti üyesi Örsan Kunter Öymen, "Birinci hedefimiz; parti içi demokrasiyi sağlamak ve onun tüm gerektirdiklerini yerine getirmek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 21:09 Güncelleme: 26.10.2023 - 21:09
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        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Öymen, Kocaeli'de konuştu:
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        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan parti üyesi Örsan Kunter Öymen, "Birinci hedefimiz; parti içi demokrasiyi sağlamak ve onun tüm gerektirdiklerini yerine getirmek." dedi.

        Partisinin Kocaeli İl Teşkilatı'nı ziyaret eden Öymen, kendisinden önce ziyarette bulunan CHP Genel Başkan adayı Grup Başkanı Özgür Özel ile sohbet ederek seçim çalışmalarında başarılar diledi.

        CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı'yı makamında ziyaret eden Özel ve Öymen, hatıra fotoğrafı çekildi.

        Özel'in parti binasından ayrılmasının ardından Öymen, partililerle bir araya geldi.

        Kendilerini Kocaeli örgütüne anlatmak için kente geldiklerini ifade eden Öymen, ekonomi, sanayi, tarım, teknoloji, eğitim ve sağlıkta belirledikleri ilkeler doğrultusunda çözümler üretmek istediklerini söyledi.

        İki temel hedefleri olduğunu anlatan Öymen, "Birinci hedefimiz; parti içi demokrasiyi sağlamak ve onun tüm gerektirdiklerini yerine getirmek. İkincisi de partinin kendi ilkelerine, özüne dönmesini sağlamak. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, devrimcilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk ilkelerine sahip çıkmak ve bu ilkeler doğrultusunda Türkiye'nin sorunlarına yanıtlar bulmak istiyoruz." diye konuştu.

        Öymen, parti içi demokrasi konusunda da adımlar atacaklarını belirterek "Parti içi eğitim, ön seçim, çarşaf listede seçime gidilmesi, mahalle kongrelerinin demokratik hale getirilmesi, iki seçim üst üste kaybeden genel başkanın bir daha aday olmaması gibi birçok hedefimiz var. Bunları hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        İl Başkanı Bülent Sarı da ziyaretinden dolayı Öymen'e teşekkür etti.

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