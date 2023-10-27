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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:10
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükakın, mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılını, "Türkiye Yüzyılı"na yakışır şekilde karşılamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Büyük bir coşku ve heyecanla, Cumhuriyet'in 100. yılını karşıladıklarını vurgulayan Büyükakın, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, 'Türkiye Yüzyılı'nı, şehir ve ülke olarak hedefleri ve idealleri gerçekleştirerek, karşılıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca Türk milletinin, istiklal ve istikbaline olan güçlü inancıyla geldiğimiz minvalde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ecdadımızın emaneti olan bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğimizi, ülkemizi gelişmiş medeniyetler içerisinde en üst sıraya taşıma yolunda üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğimizi belirtmek istiyorum. 100. yılında maziden atiye 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır azim, kararlılık ve ilk günkü milli ruh ile Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşları ve milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 'Türkiye Yüzyılı'nda yeni ve doğru adımlarla yola devam edeceğiz."

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