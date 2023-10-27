Kocaeli Valisi Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri minnet, rahmet ve şükranla andıklarını bildirdi.

19 Mayıs 1919'da başlayan, büyük bir azim ve kararlılıkla süren milli mücadelenin zaferle sonuçlandığına işaret eden Yavuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde aziz milletin kenetlendiğini kaydetti.

Yavuz, cihat ruhu ve iman gücüyle vatanın işgalden kurtarıldığını vurgulayarak, "Büyük Önder Atatürk'ün, 'Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.' dediği yeni çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Aziz Türk milletinin çatısı altında, ırk, din, dil ve cemiyet farkı gözetmeksizin idare edilenlerle idare edenleri demokrasi çizgisinde buluşturan Cumhuriyet, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, birinci sınıf vatandaş olarak gören, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumun bütün unsurlarını kendinde toplayan bir yönetim biçimi, milletin kendi egemenliğini kullandığı devlet yapısıdır." ifadelerini kullandı.

-"Cumhuriyet, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve çağdaşlık ilkelerini kapsamaktadır"

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü yaşadıkları bu tarihi günün, ortak değerler etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günü olduğunu belirten Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gereken Cumhuriyet, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve çağdaşlık ilkelerini kapsamaktadır. Hak ve hürriyetlerinden mahrum ve yoksun bırakılmış toplumların, ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. Tarih, hak ve hürriyetlerini kaybeden ve sonuçta yok olan toplumların örnekleriyle doludur. Millet olarak, büyük fedakarlıklar sonucu kurulan ülkemizin küresel ölçekte bir güç haline gelen konumunu, milletimizin sarsılmaz kardeşliğini, bugün de yarın da aynı kararlılıkla koruyacak ve geliştireceğiz. Buna mani olmak isteyen hainlere ise asla fırsat vermeyeceğiz. Bundan 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in belirlediği esaslar ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak, Türkiye'yi demokrasisi örnek alınan bir ülke konumuna getirmek ve ülkemize kazandırılan eser ve hizmet altyapısı üzerinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşı'mızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."