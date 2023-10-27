Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:27 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri minnet, rahmet ve şükranla andıklarını bildirdi.

        19 Mayıs 1919'da başlayan, büyük bir azim ve kararlılıkla süren milli mücadelenin zaferle sonuçlandığına işaret eden Yavuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde aziz milletin kenetlendiğini kaydetti.

        Yavuz, cihat ruhu ve iman gücüyle vatanın işgalden kurtarıldığını vurgulayarak, "Büyük Önder Atatürk'ün, 'Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.' dediği yeni çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Aziz Türk milletinin çatısı altında, ırk, din, dil ve cemiyet farkı gözetmeksizin idare edilenlerle idare edenleri demokrasi çizgisinde buluşturan Cumhuriyet, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, birinci sınıf vatandaş olarak gören, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumun bütün unsurlarını kendinde toplayan bir yönetim biçimi, milletin kendi egemenliğini kullandığı devlet yapısıdır." ifadelerini kullandı.

        -"Cumhuriyet, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve çağdaşlık ilkelerini kapsamaktadır"

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü yaşadıkları bu tarihi günün, ortak değerler etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günü olduğunu belirten Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

        "Bugün, her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gereken Cumhuriyet, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve çağdaşlık ilkelerini kapsamaktadır. Hak ve hürriyetlerinden mahrum ve yoksun bırakılmış toplumların, ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. Tarih, hak ve hürriyetlerini kaybeden ve sonuçta yok olan toplumların örnekleriyle doludur. Millet olarak, büyük fedakarlıklar sonucu kurulan ülkemizin küresel ölçekte bir güç haline gelen konumunu, milletimizin sarsılmaz kardeşliğini, bugün de yarın da aynı kararlılıkla koruyacak ve geliştireceğiz. Buna mani olmak isteyen hainlere ise asla fırsat vermeyeceğiz. Bundan 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in belirlediği esaslar ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak, Türkiye'yi demokrasisi örnek alınan bir ülke konumuna getirmek ve ülkemize kazandırılan eser ve hizmet altyapısı üzerinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşı'mızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi!
        Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi!
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        As bayrakları as!
        As bayrakları as!
        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        KOCAELİ'DE SAHTE İLANLARLA 71 KİŞİYİ 500 BİN TL DOLANDIRAN ŞÜPHELİLERE OPER...
        KOCAELİ'DE SAHTE İLANLARLA 71 KİŞİYİ 500 BİN TL DOLANDIRAN ŞÜPHELİLERE OPER...
        Kocaeli'de sahte ilanlarla 71 kişiyi 500 bin TL dolandıran şüphelilere oper...
        Kocaeli'de sahte ilanlarla 71 kişiyi 500 bin TL dolandıran şüphelilere oper...
        Kocaeli'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
        Su kanalında 1 haftalık bebek bulundu (4)
        Su kanalında 1 haftalık bebek bulundu (4)
        CHP Genel Başkan Adayı Öymen: İki genel seçim kaybeden genel başkan, bir da...
        CHP Genel Başkan Adayı Öymen: İki genel seçim kaybeden genel başkan, bir da...