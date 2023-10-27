Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Dilovası'nda "Cumhuriyetin 100. Yıl Resim Sergisi" açıldı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, "Cumhuriyetin 100. Yılı Resim Sergisi" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dilovası'nda "Cumhuriyetin 100. Yıl Resim Sergisi" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, "Cumhuriyetin 100. Yılı Resim Sergisi" düzenledi.

        Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen sergi, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaymakam Metin Kubilay, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılında, böyle sanatsal bir etkinlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "OSB'lerimize eğitim başta olmak üzere, sportif, kültürel ve sosyal faaliyet alanlarında destek oldukları için teşekkür ediyoruz. Sanayi olarak ülke ekonomisinde önemli bir noktada olarak görülüyorsak, eğitimde de sanatta da marka kent olmak en büyük arzumuzdur. İlçemizin güzel sanatlar etkinlikleriyle anılması, bizleri çok mutlu ediyor. Hele ki Cumhuriyet'imizin 100. yılında, bu serginin olması daha bir anlam ifade ediyor." şeklinde konuştu.

        Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu da 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Cumhuriyet'in kurulduğunu belirtti.

        Sanatın önemine değinen Silahtaroğlu, "Burada Atatürk'ün güzel sanatlara olan veciz sözü bize kılavuz oldu. Ocak ayında başlayan bu çalışmalarımıza 120 eser başvurarak, yapılan jüri değerlendirmesinde birbirinden kıymetli eserler yarıştı. Yarışmaya giren tüm sanatçılarımızı ve derece alan sanatçılarımıza, bu kıymetli çalışma içinde olduklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyonda bizlerin yanında ve destekçisi olan Kaymakamımız Metin Kubilay'a, sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.

        Daha sonra Makine İhtisas OSB Resim Yarışması kapsamında, dereceye giren eserlerin sahiplerine plaket verildi.

        Yarışmada, Murat Özbakır'ın eseri birinci, Albina Onay'ın eseri ikinci, Süleyman Karakul'un eseri üçüncü seçildi.

        Programa, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Belediye Başkanı Hamza Şayir, GEBKİM Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve çok sayıda sanayici katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin: Bizim en büyük destekçimiz; bütün toplumumuz
        Bakan Tekin: Bizim en büyük destekçimiz; bütün toplumumuz
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kocaeli'de konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kocaeli'de konuştu:
        Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        KOCAELİ'DE SAHTE İLANLARLA 71 KİŞİYİ 500 BİN TL DOLANDIRAN ŞÜPHELİLERE OPER...
        KOCAELİ'DE SAHTE İLANLARLA 71 KİŞİYİ 500 BİN TL DOLANDIRAN ŞÜPHELİLERE OPER...