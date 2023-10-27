Dilovası'nda "Cumhuriyetin 100. Yıl Resim Sergisi" açıldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, "Cumhuriyetin 100. Yılı Resim Sergisi" düzenledi.

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen sergi, düzenlenen törenle açıldı.

Kaymakam Metin Kubilay, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılında, böyle sanatsal bir etkinlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "OSB'lerimize eğitim başta olmak üzere, sportif, kültürel ve sosyal faaliyet alanlarında destek oldukları için teşekkür ediyoruz. Sanayi olarak ülke ekonomisinde önemli bir noktada olarak görülüyorsak, eğitimde de sanatta da marka kent olmak en büyük arzumuzdur. İlçemizin güzel sanatlar etkinlikleriyle anılması, bizleri çok mutlu ediyor. Hele ki Cumhuriyet'imizin 100. yılında, bu serginin olması daha bir anlam ifade ediyor." şeklinde konuştu.

Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu da 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Cumhuriyet'in kurulduğunu belirtti.

Sanatın önemine değinen Silahtaroğlu, "Burada Atatürk'ün güzel sanatlara olan veciz sözü bize kılavuz oldu. Ocak ayında başlayan bu çalışmalarımıza 120 eser başvurarak, yapılan jüri değerlendirmesinde birbirinden kıymetli eserler yarıştı. Yarışmaya giren tüm sanatçılarımızı ve derece alan sanatçılarımıza, bu kıymetli çalışma içinde olduklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyonda bizlerin yanında ve destekçisi olan Kaymakamımız Metin Kubilay'a, sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.

Daha sonra Makine İhtisas OSB Resim Yarışması kapsamında, dereceye giren eserlerin sahiplerine plaket verildi.

Yarışmada, Murat Özbakır'ın eseri birinci, Albina Onay'ın eseri ikinci, Süleyman Karakul'un eseri üçüncü seçildi.

Programa, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Belediye Başkanı Hamza Şayir, GEBKİM Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve çok sayıda sanayici katıldı.