Gölcük'te Panayır Camisi ibadete açıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 2 yıl önce yapımına başlanan Panayır Camisi ibadete açıldı.

Panayır Mahallesi'ndeki caminin açılışında konuşan Kaymakam Müfit Gültekin, caminin yapımında bir çok kişinin emeği bulunduğunu belirtti.

Caminin çok güzel olduğuna işaret eden Gültekin, "Mahalle için büyük bir katma değeri var. Sadece namaz vakti değil, her zaman cami şenlendirilmeli. Binanın yapımı bir şey ifade etmez. Önemli olan binanın içerisinde bir şeyler yapılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Başiskele Belediyesi ve vatandaşların desteğiyle inşa edilen cami ibadete açıldı.

Törene, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gölcük Müftüsü Emin Yılmaz, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, İlçe Jandarma Komutanı Mahir Sarıdağ, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.