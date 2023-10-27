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        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, Kocaeli'de konuştu:

        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da DEVA Parti'li 13 ilçe başkanıyla görüşmesine ilişkin, "Seçim öncesinde ittifak yaptığımız partinin, onlarla gizli görüşüyor olması ne kadar doğru, bu konuyu vatandaşımız takdir edecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:48
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        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, Kocaeli'de konuştu:
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        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da DEVA Parti'li 13 ilçe başkanıyla görüşmesine ilişkin, "Seçim öncesinde ittifak yaptığımız partinin, onlarla gizli görüşüyor olması ne kadar doğru, bu konuyu vatandaşımız takdir edecektir." dedi.

        Partisinin Gebze İlçe Başkanlığını ziyaret eden ve burada gündemi değerlendiren Dalgın, yerel seçim sürecinin başladığını, partilerinin kendi amblem ve logolarıyla seçime hazırlandığını belirtti.

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da DEVA Parti'li 13 ilçe başkanıyla görüştüğü ve bu başkanların CHP'ye katılacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Dalgın, şöyle konuştu:

        "Sayın Genel Başkanın pozisyonu, doğal olarak saygı duyduğum ve paylaştığım bir pozisyon. Biz üzgünüz, biz arkadaş kaybı istemeyiz. Tabii ki neden isteyelim? Kendi yolarını çizmekte özgürler. Seçim öncesinde ittifak yaptığımız partinin, onlarla gizli görüşüyor olması ne kadar doğru, bu konuyu vatandaşımız takdir edecektir. Bizlik bir durum yok. Biz önümüze bakıyoruz. O polemik bizim işimiz değil. Dediğim gibi biz kendi arkadaşlarımızla yarına doğru yürüyeceğiz. Bizimle beraber ne kadar çok arkadaşımız yürümek isterse memnun oluruz. Bugüne kadar emek verenlerden Allah razı olsun. Yollarını ayırmak istiyorlarsa kendi takdirleri, ona diyecek bir şey olmaz. Her vedanın da bir hukuku var, vedaların hukukuna dikkat etmek lazım."

        DEVA Partisi'nin Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yayımladığı paylaşımlarla ilişkin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı eleştirilerle ilgili düşünceleri sorulan Dalgın, şunları söyledi:

        "Ali Bey (Babacan), dün benim de iştirak ettiğim bir törenle Anıtkabir'deydi zaten. Her özel günde de Anıtkabir'e gittik. Biraz ciddiyet lazım. Birisinin üzerinden prim kasmak, polemik yaratmak, şöhret devşirmek meselesi değil. Genel merkeze bakarsa Atatürk'ün de Türk bayrağının da asılı olduğunu görür."

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