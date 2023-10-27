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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:18
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, belediyeye ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından 29 Ekim Pazar günü ücretsiz yararlanacak.

        Belediyeye ait otobüsler, 29 Ekim Pazar günü tüm gün boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Deniz ulaşımı da mevcut sefer saatlerinde ücretsiz hizmet verecek.

        İzmit-Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200 ile Sabiha Gökçen hattı olan 250, 250G ve Hat 700 ise mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek.

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