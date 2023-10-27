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        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 100 yılını yansıtan eserlerin fotoğrafları 100 metrelik kumaşta sergilendi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler, Cumhuriyet'in 100 yılını yansıtan eserlerin fotoğraflarını, 100 metrelik kumaşta sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:22
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        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 100 yılını yansıtan eserlerin fotoğrafları 100 metrelik kumaşta sergilendi
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler, Cumhuriyet'in 100 yılını yansıtan eserlerin fotoğraflarını, 100 metrelik kumaşta sergiledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Darıca Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmaya katılan öğretmenler ve öğrenciler, 100 metrelik Türk bayrağı desenli kumaşa önemli eserlerin fotoğraflarını yapıştırarak, Cumhuriyet'in kazanımlarını anlattı.

        Dudeyev Sahili'nde yürüyüş alanına serilen kumaşta, Anıtkabir, ilk devlet opera binası, ilk uçak yapımı ile Devrim arabaları, yerli ve milli üretim olan Atak helikopteri, Altay Tankı, TCG Anadolu Gemisi, SİHA gibi savunma sanayi araçları ile enerji yatırımlarının fotoğrafları yer aldı.

        Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Kübra Öztaş, ilçedeki bütün görsel sanatlar öğretmenleri ve öğrencilerle resim etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Öztaş, 100 yıllık tarihi kumaşta sergilediklerini dile getirerek, "1923 yılından 2023 yılına kadar olan bütün tarihi olaylarımızı sosyokültürel açıdan değerlendirdik. Türkiye'nin gelişim sürecini, aslında biz bu çalışmamızda yer edindirmiş olduk. Çalışmalarımıza 1923 yılından siyah beyaz resimlerle başladık, renkli televizyona geçiş sürecimizle birlikte renkli çalışmalarımızla devam ettik. En son Türkiye'nin atılım projeleriyle birlikte çalışmalarımızı sonlandırmış olduk." diye konuştu.

        Etkinlik, Erasmus projesi kapsamında ilçeyi ziyarete gelen Avrupalı eğitimcilerden de ilgi gördü.

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