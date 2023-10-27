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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, 23 Nisan Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışında konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim, politik ayrılıklar, politik görüş ayrılıkları dikkate alınmaksızın toplumun tamamının sürecin içerisine dahil olması gereken bir mekanizma. Herkesi davet ediyorum, gelin hep beraber eğitim sürecini yürütelim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 18:11 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:11
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, 23 Nisan Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışında konuştu:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim, politik ayrılıklar, politik görüş ayrılıkları dikkate alınmaksızın toplumun tamamının sürecin içerisine dahil olması gereken bir mekanizma. Herkesi davet ediyorum, gelin hep beraber eğitim sürecini yürütelim." dedi.

        Bakan Tekin, Tekbulut ailesi tarafından Gebze'de yaptırılan 23 Nisan Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

        Törende konuşan Tekin, eğitim kurumu yaptırdıkları ve buna kendi isimlerini vermek yerine 23 Nisan ismi verdikleri için Tekbulut ailesine teşekkür etti.

        Okul yapmak isteyen hayırseverlere arsa konusunda zorluklar çıkarılmaması gerektiğini belirten Tekin, imar, planlama, mülkiyet ve benzeri problemlerin yaşanmadığı, çok sayıda hayırseverin işin içinde olduğu bir döneme girilmesini diledi.

        Tekin, Bakanlık olarak hayırseverlerin katkılarını önemsediğini vurgulayarak, "Sadece hayırseverleri değil, toplumun her kesimini, eğitim sürecinin içerisinde var olmasını, bizimle paydaş olmasını arzu ediyoruz. Bir sürü televizyon programında, gazete açıklamalarımızda bunun altını ısrarla çizdim. Eğitim, politik ayrılıklar, politik görüş ayrılıkları dikkate alınmaksızın toplumun tamamının sürecin içerisine dahil olması gereken bir mekanizma. Herkesi davet ediyorum, gelin hep beraber eğitim sürecini yürütelim. Katkılarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Hayırseverlerimizin katkısını ayrıca bekliyoruz." diye konuştu.

        - "18 milyon öğrencinin eşit şekilde eğitim alması birinci önceliğimiz"

        BİLSEM'in, yapısı gereği çocukların doğalarında var olan yeteneklerini keşfetmeye ve bunu geliştirmelerini sağlayan özgün ve özel bir proje olduğunu anlatan Tekin, böyle bir projeye 23 Nisan ismi verilmesinin de ayrıca takdire şayan olduğunu ifade etti.

        Tekin, eğitimde fırsat eşitliğini temin etmek için 18 milyon öğrencinin eşit şekilde eğitim almasının birinci öncelikleri olduğunun altını çizerek, "Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu felsefeyi, bu etik değeri devam ettireceğiz çünkü bu bizi ayakta tutan temel unsurlardan biri." ifadesini kullandı.

        Hayırsever Tuğrul Tekbulut da 10 Şubat 2020'de protokolü imzaladıklarını belirterek, 6 Eylül 2021'de temeli attıklarını ve 11 Eylül 2023'te de eğitimin başladığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından, Bakan Tekin ve protokol üyeleri, 23 Nisan Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.

        Törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da katıldı.

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