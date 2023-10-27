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        Kocaeli'de terk edilmiş bebeğe ilişkin gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, su kanalına bırakılmış bebek bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 23:48 Güncelleme: 27.10.2023 - 23:48
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        Kocaeli'de terk edilmiş bebeğe ilişkin gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, su kanalına bırakılmış bebek bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Malta Mahallesi Malta Caddesi'nde dün su kanalına terk edilmiş bebek bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Malta Mahallesi Malta Caddesi'nde dün su kanalına terk edilen kız bebek, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürülmüş, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla M.G. gözaltına alınmıştı.

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