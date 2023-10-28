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        Kocaeli'de kamyonun çarptığı yaya yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan genç tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 00:18 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:18
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        Kocaeli'de kamyonun çarptığı yaya yaralandı
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        Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan genç tedavi altına alındı.

        E.M. (57) idaresindeki 16 BEA 93 plakalı kamyon, D-130 kara yolu Dereköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Doğukan E'ye (22) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Doğukan E. ağır yaralandı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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