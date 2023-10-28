Kocaeli'de sabah namazı sonrası Filistinliler için dua edildi
Kocaeli'de sabah namazı sonrası, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.
Giriş: 28.10.2023 - 08:02 Güncelleme: 28.10.2023 - 08:02
Kocaeli'de sabah namazı sonrası, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.
İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'ne gelen vatandaşlar, "Filistin'e Dua" temasıyla sabah namazı buluşmasında bir araya geldi.
Camide saf tutan vatandaşlar, sabah namazını kıldı.
Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.