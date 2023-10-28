Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de sabah namazı sonrası Filistinliler için dua edildi

        Kocaeli'de sabah namazı sonrası, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 08:02 Güncelleme: 28.10.2023 - 08:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de sabah namazı sonrası Filistinliler için dua edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de sabah namazı sonrası, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

        İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'ne gelen vatandaşlar, "Filistin'e Dua" temasıyla sabah namazı buluşmasında bir araya geldi.

        Camide saf tutan vatandaşlar, sabah namazını kıldı.

        Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        ZEREN İÇİN TOPLANAN ÖĞRENCİLER: ÖLMEK İÇİN DEĞİL, OKUMAK İÇİN BURADAYIZ  
        ZEREN İÇİN TOPLANAN ÖĞRENCİLER: ÖLMEK İÇİN DEĞİL, OKUMAK İÇİN BURADAYIZ  
        Kocaeli'de kamyonun çarptığı yaya yaralandı
        Kocaeli'de kamyonun çarptığı yaya yaralandı
        Zeren için toplanan öğrenciler: Ölmek için değil, okumak için buradayız
        Zeren için toplanan öğrenciler: Ölmek için değil, okumak için buradayız
        Kocaeli'de terk edilmiş bebeğe ilişkin gözaltına alınan şüpheliye adli kont...
        Kocaeli'de terk edilmiş bebeğe ilişkin gözaltına alınan şüpheliye adli kont...
        3 günlük bebeğini ailesinin korkusundan ölüme terk etmiş
        3 günlük bebeğini ailesinin korkusundan ölüme terk etmiş
        Bakan Tekin: Bizim en büyük destekçimiz; bütün toplumumuz (3)
        Bakan Tekin: Bizim en büyük destekçimiz; bütün toplumumuz (3)