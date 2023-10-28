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        Cumhuriyet'in 100. yılı için 21 sene önce yazılan mektuplar Kocaeli'de sahiplerine ulaştırıldı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında 21 yıl önce yazılan mektuplar sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:56 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:56
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        Cumhuriyet'in 100. yılı için 21 sene önce yazılan mektuplar Kocaeli'de sahiplerine ulaştırıldı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında 21 yıl önce yazılan mektuplar sahiplerine teslim edildi.

        Gelecek nesillere anlamlı bir hatıra bırakmak amacıyla PTT tarafından 2002 yılında düzenlenen kampanya çerçevesinde Karamürsel'de özenle muhafaza edilen 40 mektup, Cumhuriyet'in 100. yılında sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

        Yazdığı mektubu 21 yıl sonra teslim alan Karamürsel PTT Müdürü Vedat Azbay, AA muhabirine, o zaman 29 yaşında olduğunu ve Değirmendere PTT Şubesinde memur olarak görev yaptığını söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılında kendisine ulaştırılmak üzere mektup yazdığını belirten Azbay, 21 yıl sonra tekrar eline ulaşan mektubu açıp okuduğunu, o günü dün gibi hatırladığını anlattı.

        Azbay, mektubun ilk bölümünü anne ve babasına hitaben yazdığını dile getirerek "Annem vefat etti. Ona o yıllar yazdığım duygularımı okumasını çok isterdim. İkinci bölümü erkek kardeşime yazdım. O yıllar bekardım. Üçüncü bölümü de o dönem olmayan eşime ve çocuklarıma yazdım hatta ilk erkek çocuğum olduğunda adını Yusuf koyacağımı bile yazmıştım. Bu mektubu yazdıktan yaklaşık 1 yıl sonra evlendim ve şimdi 3 erkek çocuğum oldu. İlk çocuğumun adını Yusuf koydum." diye konuştu.

        Mektubu eşine, çocuklarına, babasına ve kardeşine okuyacağını belirten Azbay, "Çok güzel ve değişik bir duygu. Düşünsenize şimdi 50 yaşındasınız, 21 yıl geriden mektup alıyorsunuz. Onun için bugünkü sevincimi kelimelerle anlatmakta zorluk çekiyorum." dedi.

        Osman Taşçı da kardeşi tarafından babasına yazılan mektubu kendisinin teslim aldığını söyledi.

        Kardeşinin şu an ABD'de yaşadığını anlatan Taşçı, "Kardeşimle telefonda görüştüm. Mektubu benim alabileceğimi, açıp okuyabileceğimi söyledi. Onun için çok duygulandım. Mektubu teslim aldım, ailecek okuyacağız." ifadelerini kullandı.

        Taşçı, babasının hayatta olmadığını belirterek "Hayatta olsaydı ona bu mektubu okusaydım çok mutlu olurdum. PTT ailesine teşekkür ediyorum. Çok farklı bir duygu. Çok maneviyat yüklü bir mektup." şeklinde konuştu.

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