Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde Ş.Ç'nin kullandığı 31 AET 944 plakalı motosiklet ile B.K. yönetimindeki 04 P 5744 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.