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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:14 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:14
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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde Ş.Ç'nin kullandığı 31 AET 944 plakalı motosiklet ile B.K. yönetimindeki 04 P 5744 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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