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        Kocaeli'de 100 dalgıç İzmit Körfezi'nde "Cumhuriyet" dalışı yaptı

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 dalgıç aynı anda İzmit Körfezi'nde daldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:07 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:07
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        Kocaeli'de 100 dalgıç İzmit Körfezi'nde "Cumhuriyet" dalışı yaptı
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        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 dalgıç aynı anda İzmit Körfezi'nde daldı.

        Kocaeli Üniversitesi Su Altı Topluluğunun (KOÜSAT) düzenlediği etkinlik kapsamında Sekapark sahilinde toplanan dalgıçlar, dalış kıyafetlerini giyip son hazırlıklarını tamamladıktan sonra iskeleye geçti.

        İşaret verilmesinin ardından 100 dalgıç, aynı anda suya atladı. Su yüzeyinde tekrar sıra halinde toplanan dalgıçlar, geri sayımın ardından aynı anda dalış yaptı.

        Yaklaşık 10 dakika suyun altında kalan dalgıçlar, yüzeye çıktıktan sonra Türk bayrakları açtı.

        Dalışı çok sayıda kişi, Türk bayrakları sallayarak ve marşlar söyleyerek kıyıdan izledi.

        - "Etkinliği Cumhuriyet'imizin 100. yılına armağan ediyoruz"

        Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Kuş, gazetecilere, üniversite olarak Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerini her alanda gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

        KOÜSAT üyesi 100 dalgıcın aynı anda dalış yaptığını belirten Kuş, "Etkinliği Cumhuriyet'imizin 100. yılına armağan etmek istiyoruz. Nice yıllara." dedi.

        KOÜSAT'ın kurucu danışmanı emekli öğretim üyesi Kamil Toker de kulübün düzenli olarak yeni dalıcılar yetiştirdiğini dile getirerek, "Ben emekliyim ama hala onlarlayım. Bugünkü etkinlik çok anlamlı. 100 kişiyi dalış malzemeleriyle bir araya toplayıp sorunsuz bir şekilde suya atıp sudan çıkarmak kolay değil. Onlarla gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Toker, "Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i gençlere emanet etti. Onların omzunda 100 yılı tamamladı. Bu gençlerin omzunda da daha nice nice 100 yılları tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

        - "Cumhuriyet'e elimizdeki yeteneklerle bir imza atmak istedik"

        Dalış yapan öğretim görevlisi Önder Topbaş, aynı anda 100 kişinin dalış yapmasının güç bir organizasyon olduğuna işaret ederek, "Bu önemli günde Cumhuriyet'e elimizdeki yetkinlik ve yeteneklerle bir imza atmak istedik." dedi.

        KOÜSAT Başkanı, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Berke Çakmaklı da Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve akademisyenleri olarak Cumhuriyet'in 100. yılına yakışan bir etkinlik yapmak istediklerini kaydetti. Çakmaklı, Cumhuriyet'in 100. yılında anlamlı bir etkinliğe imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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