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        Karamürsel'de "Gazze Düşerse" paneli düzenlendi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Gazze Düşerse" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:50
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        Karamürsel'de "Gazze Düşerse" paneli düzenlendi
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Gazze Düşerse" paneli gerçekleştirildi.

        Karamürsel Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından "Filistin ile Dayanışma Gecesi" adı altında "Gazze Düşerse" paneli düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelin açılışında konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Karamürsel Temsilcisi İsmail Demirci, etkinlik kapsamında yapılan kermes satışıyla toplanacak yardımların Gazze'ye gönderileceğini bildirdi.

        Gazeteci yazar Bülent Deniz de panelde, Gazze ve Kudüs'ün 106 yıl sonra bugün bir kez daha büyük kırılma, işgal, saldırı ve kuşatmayla karşı karşıya olduğunu anlattı.

        Panele, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, Karamürsel İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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