Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:28 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

        29 Ekim Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında oluşturulan 7 kişilik ekip, aralıksız çalışarak 5 günde 1923 metrekarelik Türk bayrağı imal etti.

        Sekapark'a getirilen dev bayrak, dalgıçlar tarafından denizde açıldı. Çok sayıda tekne, kıyıda da binlerce vatandaş, bu ana tanıklık etti.

        Etkinliğe katılan Vali Seddar Yavuz, gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü büyük coşku, onur ve sevinçle kutladıklarını, bir asır önce büyük acılardan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu söyledi.

        - "İkinci yüzyılı diriliş ve kıyam yüzyılı olarak tanımlıyoruz"

        "İkinci yüzyılı diriliş ve kıyam yüzyılı olarak tanımlıyoruz." diyen Yavuz, bağımsızlığın sembolü bayrağın denizde açılışını onurla ve gururla izlediklerini anlattı.

        Yavuz, Kocaelililerin, her zaman olduğu gibi devletine, milletine ve bayrağına sahip çıktığını belirterek, "Binlerce kardeşimiz bu sevince ortak oluyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kutlamaların coşkulu şekilde sürdüğünü aktararak, bu kutlamaların, ülkenin her bir ferdinin Cumhuriyet'e bağlılığını, onun değerlerine, mirasına ve geleceğine nasıl sahip çıkacaklarını gösterdiğini dile getirdi.

        Büyükakın, etkinliğe öncülük yapanları ve dalgıçları tebrik ederek, şöyle konuştu:

        "Yeni yüz yılda da Türkiye'nin aynı kararlılıkla yükselmeye devam edeceğinin bunlar ayak sesleri değil, bizzat kendisi. Bu coşkuya katılan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan için toprağa şehit düşmüş tüm vatan evlatlarını, sınırlarda görev başında milletin selameti için nöbet tutan vatan evlatlarını saygıyla selamlıyorum. Nice yüz yıllara payidar olmayı temenni ediyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        İzmit'teki Ana Sultan Anaokulu'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        İzmit'teki Ana Sultan Anaokulu'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Karamürsel'de "Gazze Düşerse" paneli düzenlendi
        Karamürsel'de "Gazze Düşerse" paneli düzenlendi
        Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kocaeli'de kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Kocaeli'de kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Kocaelispor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Kocaelispor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig