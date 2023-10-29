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        Darıca'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:53 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:53
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        Darıca'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı
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        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kutlandı.

        Darıca Kaymakamlığı'ndaki törenin ardından toplanan öğrenciler ve vatandaşlar, kortej halinde 15 Temmuz Stadyumu'na yürüdü.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından ilçe stadyumunda çeşitli gösteriler sunuldu.

        Törene, Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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