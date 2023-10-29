Darıca'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kutlandı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kutlandı.
Darıca Kaymakamlığı'ndaki törenin ardından toplanan öğrenciler ve vatandaşlar, kortej halinde 15 Temmuz Stadyumu'na yürüdü.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından ilçe stadyumunda çeşitli gösteriler sunuldu.
Törene, Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.