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        Kocaeli'de 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu düzenlendi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:44 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:44
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        Kocaeli'de 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu düzenlendi
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu düzenledi.

        Sekapark'tan başlayan yarışlarda, 3 kilometre halk koşusu, 10 kilometre profesyonel sporcu koşusu ile 1 kilometrelik çocuk maratonu koşuldu.

        10 kilometrelik profesyonel sporcu koşusunda 15 ülkeden 1086 sporcu mücadele etti.

        Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü'nün startını verdiği 10 kilometrelik koşuda erkeklerde Kenyalı Benard Cheruiyot Sang birinci, aynı ülkeden Laban Kipkemboi ikinci, Ramazan Baştuğ üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Derya Kunur, ikinciliği Sümeyye Erol, üçüncülüğü Gamze Bulut Duvar elde etti.

        Halk koşusu kategorisinde erkeklerde ilk 3 sırayı Diren Sağlam, Mehmet Can Kapağan, Umut Çakar aldı. Kadınlarda ilk 3 sıra, Serra Sude Kökduman, Zehra Baysal, Başak Yaprak Boğan'dan oluştu.

        ​​​​​​​Sekapark alanı içinde yapılan 1 kilometrelik çocuk maratonunda ise tüm çocuklara anı madalyası verildi.

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