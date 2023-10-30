Kocaeli'de motosiklet kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi defnedildi.

Dün, Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Yunus Tanko (17) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından morgdan alınan Tanko için Turgut Özal Mahallesi'ndeki Fakirullah Camisi'nde bugün tören düzenlendi. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Kayapınar Aile Mezarlığı'nda gömüldü.

Bu arada Tanko'nun, seyir halindeyken kimliği henüz bilinmeyen kişi tarafından atılan parke taşının isabet etmesi nedeniyle kaza yaptığı iddia edildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.