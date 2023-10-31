Kocaeli'de toplanan bağışlarla Hatay'da okul yapılacak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kurulan Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu tarafından, Hatay'ın Defne ilçesinde 12 derslikli okul yapılması amacıyla düzenlenen yardım kampanyasında 5 milyon lira toplandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kurulan Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu tarafından, Hatay'ın Defne ilçesinde 12 derslikli okul yapılması amacıyla düzenlenen yardım kampanyasında 5 milyon lira toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hatay'da depremde uzuvlarını kaybeden kişiler için fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi planını hayata geçiren platform, Defne ilçesinde 12 derslikli okul yapılması için de bağış kampanyası düzenledi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, depremden sonra yaşanan süreci anlatan sinevizyon gösterimiyle devam etti.

Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, deprem sonrası gösterilen büyük özveriden çok etkilendiğini belirterek, "Deprem bölgesine gelen yardımları çocuklar ve gençlerin özellikle ayni bağış deposunda malzeme ayırırken, paketlerken gözle gördüğümde 15 Temmuz'da olduğu gibi bu milletin farklı bir millet olduğunu bir kere daha gördüm. Allah'a hamdolsun Türkiye'nin yaralarını hep beraber sardık ve yolumuza devam ediyoruz. Bir kez daha aziz Türk milletinin bir ferdi olmaktan müthiş derecede gurur ve onur duydum." ifadelerini kullandı.

Kadınların gücüne her zaman inandığını ve güvendiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Nesilleri hanımlar yetiştirir aslında. Nezaket ve zarafeti hanımlardan öğreniyoruz, hanımların olduğu her yerde açıkçası bir nezaket oluyor. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının bizden sonraki nesillere aktarılması bakımından da bu faaliyeti çok önemsiyorum çünkü kültür sözde değil, yaşanarak aktarılır. İster 10 lira olsun ister 1 lira olsun hayırda, iyilikte yarışmak hepimizin asli vazifesidir. Bu aynı zamanda Türk kültür ve medeniyetinin de bir gereğidir."

Programa video konferansla bağlanarak kampanya için teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapımı planlanan okulun açılışına bizzat katılma sözü verdi.

Törende, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platform Başkanı Sevim Pekyörür de konuşma yaptı.

Vali Yavuz, protokol üyeleri ve salonda hazır bulunanların da destek verdiği kampanya kapsamında 5 milyon lira toplandı. Kampanyaya, telefon ve mesaj yoluyla da bağış yapıldı.

Programa, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü'nün eşi Ümmühan Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.