Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:18 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Yabancı uyruklu A.A'nın kullandığı 34 HAU 832 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu İstasyon Mahallesi Güney Yanyol Caddesi Eskihisar Feribot Yolu Kavşağında Yusuf A. idaresindeki 41 YV 527 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Solunum yolu hastalıklarında 'küresel ısınma' tehdidi
        Solunum yolu hastalıklarında 'küresel ısınma' tehdidi
        17 yaşında düğün emniyette bitti!
        17 yaşında düğün emniyette bitti!
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        Köprüyü sis bulutları kapladı!
        Köprüyü sis bulutları kapladı!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de "Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi
        Kocaeli'de "Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi
        Başiskele'ye yeni yaşam merkezi inşa ediliyor
        Başiskele'ye yeni yaşam merkezi inşa ediliyor
        Kocaeli'de toplanan bağışlarla Hatay'da okul yapılacak
        Kocaeli'de toplanan bağışlarla Hatay'da okul yapılacak
        Osmangazi Köprüsü'nde sis etkili oldu
        Osmangazi Köprüsü'nde sis etkili oldu
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Borç-alacak tartışmasında arkadaşını bacağından vurdu
        Borç-alacak tartışmasında arkadaşını bacağından vurdu