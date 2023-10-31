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        Kocaeli'de "Vefa" ekibi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yardımına koşuyor

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Vefa Programı" kapsamında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ziyaret edilen yaşlı ve engellilerin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:39 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:39
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        Kocaeli'de "Vefa" ekibi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yardımına koşuyor
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        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Vefa Programı" kapsamında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ziyaret edilen yaşlı ve engellilerin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılanıyor.

        Karamürsel Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan ekip, kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizliklerini yapıyor.

        Kaymakam Osman Aslan Canbaba, AA muhabirine, proje kapsamında ilçe merkezi ve uzak mahallelerdeki yaşlı ve engellilere ulaştıklarını belirtti.

        Ekiplerin gittiği evlerin ihtiyaçlarını karşıladığın anlatan Canbaba, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sadece evini temizlemiyor, ayrıca onların gönüllerine dokunarak taleplerini de dinliyor. Vatandaşların taleplerini bize kadar iletiyorlar. Biz de bu noktada yapılması gereken her şeyi hassasiyetle yapıyoruz. Vatandaşlar gerek Kaymakamlığımıza gerekse devletimize olan şükranlarını ve bağlılıklarını sürekli dile getiriyorlar. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

        İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Asım Yağcı da Cumhurbaşkanlığı himayesindeki projenin, ulusal program haline geldiğini belirtti.

        Proje kapsamında 80 yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibine destek verdiklerini aktaran Yağcı, "Ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları gideriliyor. Bu projeyle, yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara, rehberlik hizmetlerinin yanı sıra devletimizin şefkat elini, sıcak yüzünü göstermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek, bir nebze de olsa daha huzurlu ve daha sağlıklı ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amaçlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        -"Yaşlıların hayır dualarını alıyoruz"

        Vefa ekibinden Didem Yazıcı ise yaşlıların bakımını yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Yaşlıların hayır dualarını alıyoruz. Aileme ve bana dua ediyorlar. O yeterli bana." dedi.

        Eşi ve engelli oğluyla yaşayan 73 yaşındaki Filiz Aruz, bakım ekibinden çok memnun kaldığını dile getirerek, "Ekipler evime gelerek temizlik yapıyorlar. Her yeri temizliyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet bize bakıyor. Evde her işimizi yapıyorlar." şeklinde konuştu.

        Yatalak hasta 83 yaşındaki Dudu Köse de "Ekipler, her işimizi yapıyor, Allah onlardan razı olsun." dedi.

        Yalnız yaşayan Selime Yetişen (68), devletin her zaman yanlarında olduğuna işaret ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Şimdi de Kaymakamımız ziyaretime geldi, isteğimi ve sıkıntımı sordu. Her işimizi ve neye ihtiyacımız varsa temin ediliyor." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

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