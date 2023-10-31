Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sapanca Yolu Caddesi Maşukiye istikameti Deniz Hava Şehitleri Köprülü Kavşağı mevkiinde E.T. idaresindeki 41 E 0603 plakalı otomobil ile İ.K'nin kullandığı 35 GC 1456 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 GC 1456 plakalı otomobil, bariyere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddenin Maşukiye yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.