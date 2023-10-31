Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel Seyir Terası, misafirlerini ağırlıyor

        Karamürsel Seyir Terası, İzmit Körfezi manzarasıyla ilçe sakinlerinin uğrak yeri haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel Seyir Terası, misafirlerini ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karamürsel Seyir Terası, İzmit Körfezi manzarasıyla ilçe sakinlerinin uğrak yeri haline geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil ve mavinin kucaklaştığı Kocaeli'de, son olarak hizmete açılan alanlardan biri de Karamürsel Seyir Terası oldu.

        İzmit Körfezi'ne nazır bir konumda bulunan Seyir Terası, ilçe sakinlerinin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği mekanlardan biri haline geldi.

        Herkesin faydalanabileceği şekilde projelendirilen Seyir Terası, yeşilin her tonunu da misafirleriyle buluşturuyor.

        11 bin 500 metrekarelik Karamürsel Seyir Terası'nda, 400 metrekarelik kapalı restoran, çocuk oyun grubu ve fitness alanları bulunuyor.

        Ayrıca 2'si engelli araç otoparkı olmak üzere 28 araçlık otopark alanı, vatandaşlara hizmet veriyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de "Vefa" ekibi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yardımına koşuyor
        Kocaeli'de "Vefa" ekibi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yardımına koşuyor
        Kocaeli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de "Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi
        Kocaeli'de "Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi
        Başiskele'ye yeni yaşam merkezi inşa ediliyor
        Başiskele'ye yeni yaşam merkezi inşa ediliyor
        Kocaeli'de toplanan bağışlarla Hatay'da okul yapılacak
        Kocaeli'de toplanan bağışlarla Hatay'da okul yapılacak