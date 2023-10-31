Karamürsel Seyir Terası, misafirlerini ağırlıyor

Karamürsel Seyir Terası, İzmit Körfezi manzarasıyla ilçe sakinlerinin uğrak yeri haline geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil ve mavinin kucaklaştığı Kocaeli'de, son olarak hizmete açılan alanlardan biri de Karamürsel Seyir Terası oldu.

İzmit Körfezi'ne nazır bir konumda bulunan Seyir Terası, ilçe sakinlerinin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği mekanlardan biri haline geldi.

Herkesin faydalanabileceği şekilde projelendirilen Seyir Terası, yeşilin her tonunu da misafirleriyle buluşturuyor.

11 bin 500 metrekarelik Karamürsel Seyir Terası'nda, 400 metrekarelik kapalı restoran, çocuk oyun grubu ve fitness alanları bulunuyor.

Ayrıca 2'si engelli araç otoparkı olmak üzere 28 araçlık otopark alanı, vatandaşlara hizmet veriyor.