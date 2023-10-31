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        Kocaeli'de eylem ve etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı

        Kocaeli'de yürüyüş, açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi eylem ve etkinliklere 6 Kasım'a kadar izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:09
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        Kocaeli'de eylem ve etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı
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        Kocaeli'de yürüyüş, açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi eylem ve etkinliklere 6 Kasım'a kadar izin verilmeyecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden "Kürt Dili Hareketi Derneği" başkan ve üyelerince "Kürtçe dil hakları talepleri"ne dikkati çekmek amacıyla il sınırlarından başlamak üzere Ankara'ya yürüyüş yapılacağı yönünde paylaşımların görüldüğü belirtildi.

        Bu kapsamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin korunması amacıyla bazı kararların alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesinin hükümleri gereğince Kocaeli il sınırları içerisinde bu kapsamda yapılacak her türlü (yürüyüş, açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve benzeri) eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların il sınırlarına girişleri, 31 Ekim saat 00.01'den 6 Kasım saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."​​​​​​​

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