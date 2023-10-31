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        Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangında yaralanan 1'i ağır 3 kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:21
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        Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangında yaralanan 1'i ağır 3 kişi tedaviye alındı.

        Gebze ilçesindeki Hasköy Sanayi Sitesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri gönderildi.

        Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, plastik fabrikasındaki yangında 1'i ağır 3 kişinin yaralandığını belirterek, "AFAD, itfaiye ve diğer teknik ekipler bölgeye sevk edilmiş, yangın kontrol altına alınmıştır.

        Yaralılarımıza şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki çalışmaları sürüyor.

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