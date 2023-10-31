Kocaeli'de gübre fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gübre fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gübre fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Güney Mahallesi Petrol Caddesi'nde bulunan bir gübre fabrikasının üretim hattında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, yangına müdahale için itfaiye, AFAD ve diğer teknik ekiplerin olay mahalline yönlendirildiğini belirterek, "Müdahale devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.