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        Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:46
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        Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

        Eş zamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, bir tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı yayın ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri salıverildi.

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