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        Kocaeli'de başıboş halde bulunan at, Tekirdağ'daki sahibine teslim edildi

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde başıboş halde bulunan at, Tekirdağ'daki sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:54 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:58
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        Kocaeli'de başıboş halde bulunan at, Tekirdağ'daki sahibine teslim edildi
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde başıboş halde bulunan at, Tekirdağ'daki sahibine teslim edildi.

        Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şekerpınar Mahallesi'nde başıboş gezen atın çöpleri dağıttığı, trafiğe girerek araç ve yaya güvenliğini tehlikeye soktuğuna dair şikayetler üzerine harekete geçildi.

        Ekipler, başıboş dolaşan atın kulak küpesinden sahibinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşadığını tespit etti.

        Bunun üzerine Çayırova'ya gelen sahibine, at teslim edildi.

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