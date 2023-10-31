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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de gübre fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gübre fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:30 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:30
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de gübre fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gübre fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Güney Mahallesi Petrol Caddesi'nde bulunan bir gübre fabrikasının üretim hattında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Seddar Yavuz, gazetecilere, yangına müdahale için itfaiye, AFAD ve diğer teknik ekiplerin olay mahalline yönlendirildiğini belirtti.

        Yangına hemen müdahale edildiğine işaret eden Yavuz, "İlk tespitlere göre, yangının bantlardan meydana geldiği tespit edilmiştir. Süratli müdahaleden sonra özellikle yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı özelliğe sahip maddeler alandan süratle uzaklaştırılmıştır ve müdahale derhal gerçekleştirilmiştir. Şu an itibariyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yoktur. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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