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        Kocaeli'de işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada 14 kişi yaralandı

        Kocaeli'de işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada yaralanan 14 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 09:45 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:45
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        Kocaeli'de işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada 14 kişi yaralandı
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        Kocaeli'de işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada yaralanan 14 kişi tedavi altına alındı.

        Şekerpınar Mahallesi D-100 kara yolu-Anadolu Otoyolu bağlantı yolu Şekerpınar istikametinde seyreden S.D'nin kullandığı 34 LDZ 775 plakalı işçi taşıyan minibüs, yol kenarında duran İ.C. idaresindeki 34 DNJ 558 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, sürücüler ve minibüsteki 9 işçi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

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