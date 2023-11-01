Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel'de özel öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, özel öğrencilere yönelik uygulamalı trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel'de özel öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, özel öğrencilere yönelik uygulamalı trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Ekipleri tarafından "Trafik Hepimiz İçin" Projesi kapsamında, Karamürsel Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitime 27 öğrenci ve velileri katıldı.

        Eğitimler Jandarma Astsubay İlker Özbar ve Uzman Jandarma Çavuş Aslan Berber tarafından eğitim verildi.

        Veliler etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programın sonunda öğrencilere, tişört, şapka, kırmızı düdük, hikaye, boyama ve test kitapları ile trafik kurallarını anlatan broşür dağıtıldı.

        Etkinliğe, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Çiğdem Borak ve öğretmen katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki

        Benzer Haberler

        İşçi servisi, otomobile çarptı: 14 yaralı
        İşçi servisi, otomobile çarptı: 14 yaralı
        Kocaeli'de işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada 14 kişi yaralandı
        Kocaeli'de işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada 14 kişi yaralandı
        Öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci: Tekrar döver diye basına yansıyana...
        Öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci: Tekrar döver diye basına yansıyana...
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli´de gübre fabrikasında yangın (2)
        Kocaeli´de gübre fabrikasında yangın (2)
        Kocaeli´de DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
        Kocaeli´de DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama