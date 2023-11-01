Karamürsel'de özel öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, özel öğrencilere yönelik uygulamalı trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, özel öğrencilere yönelik uygulamalı trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Ekipleri tarafından "Trafik Hepimiz İçin" Projesi kapsamında, Karamürsel Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitime 27 öğrenci ve velileri katıldı.
Eğitimler Jandarma Astsubay İlker Özbar ve Uzman Jandarma Çavuş Aslan Berber tarafından eğitim verildi.
Veliler etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Programın sonunda öğrencilere, tişört, şapka, kırmızı düdük, hikaye, boyama ve test kitapları ile trafik kurallarını anlatan broşür dağıtıldı.
Etkinliğe, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Çiğdem Borak ve öğretmen katıldı.