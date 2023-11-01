Kocaeli'nin kırsal mahallerine futbol sahası yapılıyor Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırsal mahallelerden Sarışeyh ve Nebihocalar'a futbol sahası inşa ediliyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırsal mahallelerden Sarışeyh ve Nebihocalar'a futbol sahası inşa ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelere yönelik yatırımlar devam ediyor.

"Şehirde ne varsa, kırsalda da olacak" anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spor yapabileceği alanlar inşa etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda İzmit ilçesinin kırsal mahallelerinden Sarışeyh (Sarıhocalar) ve Nebihocalar'a futbol sahası yapılıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından 42x24 ölçülerinde tasarlanan ve sentetik çim halısı serilen Nebihocalar futbol sahasının, etrafı 4 metre yüksekliğinde telle çevrildi.

Etrafı 4 metre yüksekliğinde telle çevrilen ve sentetik çim halısı serilen Sarışeyh futbol sahası ise 15x28 ölçülerinde inşa edildi.

Tamamlanma aşamasına gelen sahalar, kısa sürede gençlerin ve çocukların hizmetine sunulacak.