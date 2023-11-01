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        Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı

        Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:58
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        Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı
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        Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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