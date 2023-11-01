Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Seddar Yavuz'u ziyaret eden Göktaş, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Göktaş'a valilik ziyaretinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan da eşlik etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Göktaş, burada AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, partililer ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı da ziyaret eden Göktaş, Başiskele Belediyesi tarafından Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi"ne katılacak.