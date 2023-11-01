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        Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

        Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:50 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:50
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        Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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        Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz'da Çayırova ilçesinde bir evden 76 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.T, Z.G, Y.G. ve H.B. İstanbul'da gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T, Y.G. ve H.B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 18 yaşından küçük Z.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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