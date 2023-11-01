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        "Atatürk'e hakaret ve hilafet çağrısı" iddiasıyla gözaltına alınan zanlıya adli kontrol

        Kocaeli'de, "Atatürk'e hakaret ettiği ve hilafet çağrısı yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 20:42 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:42
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        "Atatürk'e hakaret ve hilafet çağrısı" iddiasıyla gözaltına alınan zanlıya adli kontrol
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        Kocaeli'de, "Atatürk’e hakaret ettiği ve hilafet çağrısı yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından O.M. hakkında, "hilafet propagandası yapmak, halkı kin ve nefrete teşvik etmek ile Atatürk'e hakaret" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

        Emniyet ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

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