Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gölcük Kaymakamı Gültekin, okul inşaatlarını inceledi

        Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, ilçede yapımı devam eden 5 okulun inşaatını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:03 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölcük Kaymakamı Gültekin, okul inşaatlarını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, ilçede yapımı devam eden 5 okulun inşaatını inceledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ile okul inşaatlarında incelemelerde bulunan Kaymakam Gültekin, firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Kaymakam Gültekin, yaptığı açıklamada, okulların yapımı için gereken desteği verdiklerini belirterek, "Bakanlığımızın projeleri çok önemlidir. Yeni yapılan okullarımızda, çocuklarımız daha güvenli ve kaliteli eğitim alacaklar. Eğitim konusunda ilçemiz çok rahatlayacak. Hayırlı işlerin başı okul, cami ve medreselerdir. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yapmaya her zaman hazırız." dedi.

        İlçede yapımına devam edilen okul projelerine değinen Kaymakam Gültekin, şunları söyledi:

        "Yeni yapılan 36 derslikli Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi temeli bitmiş, yapımı yaklaşık önümüzdeki yıl sonu bitecek. Gölcük Çiftlik Mahallesinde yapılan 16 derslik Fidanlık İlkokulu ve Ortaokulu kaba işi bitmiş, şu anda sıvası ve mantolaması yapılıyor. Temeli tamamlanan 24 derslikli ve Gölcük Şirin köyde yapılan okulumuz yapımı devam ediyor. Donanma Mahallesi Koray Aydın Parkı bölgesinde bulunan iş merkezi okula dönüşüyor. Alt kat özel eğitim meslek okulu, üst kat ise önümüzdeki dönemde değerlendirilecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bomba itiraf
        Bomba itiraf
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?

        Benzer Haberler

        "Atatürk'e hakaret ve hilafet çağrısı" iddiasıyla gözaltına alınan zanlıya...
        "Atatürk'e hakaret ve hilafet çağrısı" iddiasıyla gözaltına alınan zanlıya...
        Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Hırsızlık operasyonunda yakalandı; adliyeye kucağında bebeğiyle gitti
        Hırsızlık operasyonunda yakalandı; adliyeye kucağında bebeğiyle gitti
        Sosyal medyadan 'hilafet' çağrısı yapan kasaba gözaltı
        Sosyal medyadan 'hilafet' çağrısı yapan kasaba gözaltı
        Bakan Göktaş'tan gençlere: Mücadeleden asla korkmayın
        Bakan Göktaş'tan gençlere: Mücadeleden asla korkmayın
        Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı