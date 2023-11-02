Gölcük Kaymakamı Gültekin, okul inşaatlarını inceledi

Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, ilçede yapımı devam eden 5 okulun inşaatını inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ile okul inşaatlarında incelemelerde bulunan Kaymakam Gültekin, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kaymakam Gültekin, yaptığı açıklamada, okulların yapımı için gereken desteği verdiklerini belirterek, "Bakanlığımızın projeleri çok önemlidir. Yeni yapılan okullarımızda, çocuklarımız daha güvenli ve kaliteli eğitim alacaklar. Eğitim konusunda ilçemiz çok rahatlayacak. Hayırlı işlerin başı okul, cami ve medreselerdir. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yapmaya her zaman hazırız." dedi.

İlçede yapımına devam edilen okul projelerine değinen Kaymakam Gültekin, şunları söyledi:

"Yeni yapılan 36 derslikli Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi temeli bitmiş, yapımı yaklaşık önümüzdeki yıl sonu bitecek. Gölcük Çiftlik Mahallesinde yapılan 16 derslik Fidanlık İlkokulu ve Ortaokulu kaba işi bitmiş, şu anda sıvası ve mantolaması yapılıyor. Temeli tamamlanan 24 derslikli ve Gölcük Şirin köyde yapılan okulumuz yapımı devam ediyor. Donanma Mahallesi Koray Aydın Parkı bölgesinde bulunan iş merkezi okula dönüşüyor. Alt kat özel eğitim meslek okulu, üst kat ise önümüzdeki dönemde değerlendirilecek."